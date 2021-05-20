ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська корпорація Microsoft наступного року відмовиться від підтримки браузера Internet Explorer.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Microsoft відмовляється від підтримки Internet Explorer
Більшість користувачів вже й так перестали користуватися застарілим браузером, проте компанія продовжувала його підтримку.
Фото: з відкритих джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.
Підтримка версії Internet Explorer 11 на операційній системі Windows 10 припиниться вже 15 липня 2022 року. Компанія далі підтримуватиме браузер Microsoft Edge щонайменше до 2029 року.
Минулого року компанія вже припинила підтримку Internet Explorer на додатку Microsoft Teams і планує це зробити у пакеті послуг Microsoft 365, такі як Office 365, OneDrive, Outlook, цьогоріч з 17 серпня.
Зазначається, що більшість користувачів вже й так перестали користуватися застарілим браузером, проте компанія продовжувала його підтримку.
Навіть більше, Microsoft вже понад 25 років підтримує браузер Internet Explorer.
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20 05 2021 14:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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