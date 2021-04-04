Microsoft вимкнула голосовий помічник Cortana на iOS та Android
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Verge.
Як зазначили у компанії, після 31 березня 2021 року мобільний додаток Cortana на телефонах більше не буде підтримуватися.
«Створений користувачами вміст Cortana, такий як нагадування та списки, більше не буде функціонувати в мобільному додатку Cortana, але до нього все ще буде доступ через Cortana у Windows. Також нагадування, списки та завдання Cortana автоматично синхронізуються з програмою Microsoft To Do, яку можна завантажити на телефон безкоштовно», — йдеться у повідомленні Microsoft.
Додаток Cortana для iOS та Android більше не підтримується, і Microsoft видалила його як з App Store, так і з Google Play Store.
Видання зазначає, що Microsoft вперше запустила Cortana для iOS та Android у грудні 2015 року. Додаток був розроблений для підключення ПК з Windows 10 до мобільних телефонів, але не став популярним попри редизайн. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла визнав труднощі компанії у конкуруванні з іншими цифровими асистентами кілька років тому. Він сказав, що Microsoft більше не розглядає Cortana як конкурента Alexa та Google Assistant.
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