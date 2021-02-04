Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У голосовому помічнику Siri більше не буде жіночого голосу за замовчуванням

У той же час Apple додала два нових голоси Siri для англомовних користувачів
Компанія Apple вирішила прибрати у персональному помічнику Siri "жіночий голос" за замовчуванням - тепер користувачі зможуть самі обрати голос для нього.
У голосовому помічнику Siri більше не буде жіночого голосу за замовчуванням Фото: zimbio.com

Про це пише TechCrunch, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що зміни поки доступні в бета-версії iOS 14.5, яку компанію випустила 31 березня.

Видання пише, що компанія вперше дозволила користувачам самим обрати голос прямо з моменту запуску Siri.

"У більшості країн Siri зараз говорить жіночим голосом за замовчуванням, але його можна змінити у налаштуваннях. У деяких мовах Siri за замовчуванням використовує чоловічий голос", - йдеться у повідомленні.

У той же час Apple додала два нових голоси Siri для англомовних користувачів та оновила голоси Siri у низці країн.

Також компанія повідомила свіжу статистику - на сьогодні Siri обробляє 25 млрд запитів на місяць на більш ніж 500 млн пристроях та підтримує 21 мову в 36 країнах.

Читайте також: В Україні запрацює японська платіжна система

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2021 12:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.