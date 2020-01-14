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Microsoft припиняє підтримку Windows 7

Водночас там наголосили, що операційна система і надалі працюватиме, однак технічну підтримку з будь-яких питань, оновлення програмного забезпечення, а також оновлення і виправлення системи безпеки не надаватимуть
З 14 січня компанія Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 7.
Microsoft припиняє підтримку Windows 7 Фото: w7phone.ru

Про це повідомляє пресслужба компанії, повідомляє "Громадське".

"Минуло 10 років з моменту виходу Windows 7, і її підтримка припиняється 14 січня 2020 року", - зазначили в Microsoft.

Водночас там наголосили, що операційна система і надалі працюватиме, однак технічну підтримку з будь-яких питань, оновлення програмного забезпечення, а також оновлення і виправлення системи безпеки не надаватимуть.

В Microsoft також попередили, що тепер комп’ютери із Windows 7 без останніх оновлень програмного забезпечення та системи безпеки стануть значно вразливішими до вірусів. Аби убезпечитись, в компанії пропонують інсталювати Windows 10.

Також там повідомили, що Windows 8 буде підтримуватися до 10 січня 2023 року.

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14 01 2020 13:20
ТЕГИ: Microsoft, Windows
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