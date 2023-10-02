Microsoft припинила подовження ліцензій компаніям з росії

З жовтня корпорація Microsoft припинила продовження ліцензії російським компаніям.

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на технічну підтримку Microsoft Online Services.

російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси, зокрема Microsoft 365.

В компанії це рішення пояснили тим, що корпорація дотримується санкційного режиму проти росії.

Разом з тим, міністр цифрового розвитку росії Максут Шадаєв заявив, що у росії є альтернатива софту від Microsoft і всі компанії їперейдуть на російські операційні системи на базі ОС Linux.

Про своє рішення Microsoft заявив ще в серпні.