Матеріали:
Теми:

Microsoft припинила подовження ліцензій компаніям з росії

02 жовтня 2023, 09:23
Microsoft припинила подовження ліцензій компаніям з росії
Фото: UNSPLASH
З жовтня корпорація Microsoft припинила продовження ліцензії російським компаніям.

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на технічну підтримку Microsoft Online Services.

російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси, зокрема Microsoft 365.

В компанії це рішення пояснили тим, що корпорація дотримується санкційного режиму проти росії.

Разом з тим, міністр цифрового розвитку росії Максут Шадаєв заявив, що у росії є альтернатива софту від Microsoft і всі компанії їперейдуть на російські операційні системи на базі ОС Linux.

Про своє рішення Microsoft заявив ще в серпні.

 

РосіяMicrosoftліцензії

Останні матеріали

Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів в США – Філліпс О’Брайен
Політика
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів в США – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 12:44
Трикутник смерті. Слід набратися терпіння – Том Купер
Cуспільство
Трикутник смерті. Слід набратися терпіння – Том Купер
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 01:45
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Політика
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 15:30
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Політика
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 12:51
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Політика
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 09:20
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Політика
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 16:31
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється