Microsoft припинила подовження ліцензій компаніям з росії
Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на технічну підтримку Microsoft Online Services.
російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси, зокрема Microsoft 365.
В компанії це рішення пояснили тим, що корпорація дотримується санкційного режиму проти росії.
Разом з тим, міністр цифрового розвитку росії Максут Шадаєв заявив, що у росії є альтернатива софту від Microsoft і всі компанії їперейдуть на російські операційні системи на базі ОС Linux.
Про своє рішення Microsoft заявив ще в серпні.