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Microsoft припинила співпрацю з індійським НПЗ через нові санкції

31 липня 2025, 12:53
Microsoft припинила співпрацю з індійським НПЗ через нові санкції
Фото: UNSPLASH
Частку в індійський компанії мала "роснефть".

Корпорація Microsoft припинила надання цифрових послуг Nayara Energy - індійському нафтопереробному заводу, у якому "роснефть" має частку 49%, попри те, що санкції ЄС набирають чинності лише з січня 2026 року. 

Про це інформує агенція  Bloomberg.

Nayara Energy подала позов до Високого суду Делі, назвавши це рішення "одностороннім та різким". 

"Це рішення, яке ґрунтується виключно на односторонньому тлумаченні Microsoft нещодавніх санкцій Європейського Союзу, створює небезпечний прецедент для корпоративного перевищення повноважень, та викликає серйозні занепокоєння щодо його наслідків для енергетичної екосистеми Індії", – заявили в компанії. 

Проте експерти відзначають, що це перший випадок превентивного виконання санкцій західними компаніями щодо бізнесу "роснефти" поза рф.

Крім того, санкції ЄС змусили індійський нафтопереробний завод скоротити виробництво.

 

РосіяMicrosoftвійнаІндіяNayara Energy

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