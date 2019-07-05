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Microsoft розробляє програмне забезпечення для виборів

Microsoft називає нове ПЗ – "ElectionGuard"
Компанія Microsoft розробляє програмне забезпечення, яке дозволить зробити процес голосування на виборах безпечним, таким, що перевіряється і піддається надійному аудиту.
Microsoft розробляє програмне забезпечення для виборів Фото: ru.tsn.ua

Про це заявив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла на щорічній конференції компанії для розробників програмного забезпечення, повідомляє "Економічна правда".

За словами Наделли, це в перспективі дозволить "модернізувати всю виборчу інфраструктуру в усьому світі".

Щоб убезпечити виборчий процес від зовнішнього втручання, реєстрація бюлетенів відбуватиметься в зашифрованому вигляді, пояснив він. За його словами, це дозволить їх "точно і незалежно відстежувати після того, як вони були подані".

Програмне забезпечення (ПЗ) розробляється спільно з компанією Galois із Орегона, яка також працює над створенням прототипу захищеної системи голосування за контрактом із DARPA – передовим дослідницьким агентством Пентагону.

"ElectionGuard дозволить виборцям підтвердити, що їхні голоси точно записані. Окрім того, унікальний кодований трекер, який він виробляє, реєструє зашифровану версію голосування, яка зберігає сам процес голосування у таємниці, забезпечуючи при цьому точний підрахунок голосів", – зазначається у повідомленні.

Це дозволяє проводити надійні поствиборні перевірки і підрахунки голосів, повідомили в Microsoft.

Також нове ПЗ дозволить стороннім спостерігачам, таким як групи зі спостереження за виборами, політичні партії, журналісти та самі виборці, перевіряти онлайн, чи правильно підраховані голоси.

Повідомляється, що нове ПЗ з'явиться у продажу влітку поточного року.

Фройдом".

Додамо, колишній віце-президент США Джо Байден - найпопулярніший з можливих кандидатів у президенти від демократів на виборах 2020 року.

У квітні Байден зіткнувся із звинуваченнями в "недоречних дотиках".

 
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07 05 2019 13:19
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