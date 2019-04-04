Чотири жінки звинуватили Джо Байдена в "недоречних дотиках"

Колишній віце-президент США - найпопулярніший з можливих кандидатів у президенти від демократів на виборах 2020 року

Колишній віце-президент США і ймовірний кандидат в президенти на виборах 2020 року Джо Байден зіткнувся із звинуваченнями в "недоречних дотиках".

Уже чотири жінки розповіли про ситуації, в яких Байден порушував їх особистий простір. При цьому жодна з них не висуває звинувачень в домаганнях або сексуальному насильстві, повідомляє DT.ua.

Першою в кінці березня на Байдена поскаржилася Люсі Флорес, яка раніше входила до асамблеї Невади. У 2014 році вона балотувалася у віце-губернатори штату. На зборах в її підтримку, як стверджує Флорес, віце-президент (в той час йому було 72 роки) поклав їй ззаду руки на плечі і поцілував в голову. Його дії Флорес розцінила як "принизливі і неповажні".

1 квітня з обвинуваченнями виступила колишня помічниця конгресмена Емі Лаппос. Вона розповіла, що в 2009 році на заході щодо збору коштів в Коннектикуті Байден взяв її за шию і притягнув до себе, щоб потертися носами. Лаппос визнала, що в діях Байдена не було сексуального підтексту, але вона вважає, що він поводився нешанобливо.

2 квітня, як повідомляє The New York Times, про "неналежну поведінку" 76-річного політика розповіли ще дві жінки. 22-річна Кейтлін Карузо стверджує, що три роки тому Джо Байден поклав руку їй на стегно, а потім обійняв на заході в університеті Невади в Лас-Вегасі, присвяченому проблемі сексуального насильства. За словами Карузо, їй було особливо неприємно через те, що це сталося після її виступу: на цій зустрічі в університеті вона розповіла, як раніше піддалася насильству.

На колишнього віце-президента також поскаржилася 59-річна письменниця Ді Джей Хілл. У 2012 році вона зустрілася з Байденом на заході щодо збору грошей в Міннеаполісі. Хілл і її чоловік підійшли до віце-президента, щоб сфотографуватися. У цей момент, стверджує письменниця, Байден поклав руку їй на плече, а потім опустив її на спину, через що Хілл зазнала "сильне хвилювання". Хілл нічого не сказала Байдену. За її словами, вона не знає, чи розумів віце-президент, що їй було неприємно.

Жодна з жінок, що поскаржилися на Джо Байдена, не висуває проти нього звинувачень у сексуальних домаганнях або сексуальному насильстві.

Байден заявив, що дотики, на які поскаржилися чотири жінки, були жестами підтримки, але пообіцяв в майбутньому з більшою повагою ставитися до чужого особистого простору.

"Зараз соціальні норми змінилися, ... і я це розумію", - сказав Байден в відео, яке опублікував у своєму Twitter.

Звинувачення на адресу Байдена також прокоментував президент США Дональд Трамп. Він вважає, що за Байдена "взялися соціалісти".

"Я збирався йому зателефонувати і сказати:"Ласкаво просимо в цей світ, Джо. Як тобі це все подобається?"" - сказав Трамп, виступаючи на заході щодо збору коштів для республіканських кандидатів в Конгрес. Під час президентської кампанії 2016 року Трамп неодноразово стикався із звинуваченнями в сексуальних домаганнях і неналежній поведінці.