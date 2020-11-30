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Microsoft розробила систему для вимірювання "успішності" робочих зустрічей

Першу заявку на патентування Microsoft подала у 2018, однак її затвердили у серпні цього року
Компанія Microsoft розробила технологію моніторингу ефективності зустрічей працівників за допомогою аналізу їх поведінки на зустрічах, щоб підвищити організаційну продуктивність фірми.
Microsoft розробила систему для вимірювання "успішності" робочих зустрічей Фото: з відкритих джерел

У нових патентних заявках Microsoft описується система для отримання та прогнозування "загальних показників ефективності" з використанням таких даних, як мова тіла, міміка, температура у приміщенні, час доби та кількість людей на зустрічі, повідомляє "Укрінформ". Система використовує камери, сенсори та програмні засоби, щоб визначити, наприклад, "який вклад учасник зустрічі робить задля її успішності, на противагу виконанню інших завдань, як-от надсиланню текстових повідомлень, перевірці електронної пошти та пошуку в Інтернеті".

Зазначається, що "система вимірювання успішності зустрічей" здатна підвищити можливість проведення ефективних зборів. Вона може рекомендувати альтернативні місця проведення обговорень та пропонувати вдалий час та людей, які мають бути присутні на зустрічі.

Першу заявку на патентування Microsoft подала у 2018, однак її затвердили у серпні цього року. Наприкінці жовтня компанія випустила нову функцію "Показники продуктивності". Цей інструмент надає фірмам дані для аналізу того, як працівники застосовують різні технології на роботі. Microsoft відмічає, що мета системи - допомогти організаціям підвищити ефективність за допомогою використання спільних робочих областей та хмарного доступу до файлів.

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30 11 2020 17:38
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