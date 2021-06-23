Microsoft стала другою у світі компанією з вартістю у 2 трильйони доларів

Цьогоріч компанія "зросла" на 19% з показниками краще за Apple та Amazon

Акції Microsoft зросли на 1,2% на Нью-Йоркській біржі, завдяки чому її ринкова вартість перевищила 2 трильйони доларів, наразі серед публічних компаній таку капіталізацію має лише Apple.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.

Згодом на закритті торгів вартість акцій компанії зменшилась до 265,51 долара, таким чином капіталізація залишилася на рівні 1,976 трильйона доларів.

Цьогоріч компанія "зросла" на 19% з показниками краще за Apple та Amazon. Причина - інвестори розраховують на довгостроковий розвиток машинного навчання та хмарних систем.

Крім того, третій квартал маркетингового року компанія завершила з результатом понад очікування експертів. Саме підрозділ хмарних обчислень приніс Microsoft 33,8% доходів компанії у 2020 році, з приростом виручки у 24% від 2019 року.

Попри те, що Microsoft знадобилося 33 роки від виходу на IPO, аби сягнути ринкової вартості в 1 трильйон доларів у 2019 році, до наступного трильйону компанія прийшла лише за два роки.

Серед причин, зокрема, називають зростання популярності технологій на тлі пандемії Covid-19.

Apple увійшла в історію Уолл-стріт минулого року, коли досягла 2 трильйонів доларів капіталізації. Крім неї таку позначку подолала у 2019 році нафтова компанія Saudi Aramco, але згодом повернулася до оцінки в 1,9 трлн доларів.

Нагадаємо, що Microsoft представить нове покоління Windows 24 червня