НОВИНИКомпанія Microsoft подала патентну заявку, яка передбачає створення голосового чат-бота, який може у спілкуванніі замінити реальну людину, навіть ту, яка вже померла.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Microsoft створює 3D чат-бота, який відтворить померлу людину
Фото:blogs.technet.com
Для навчання технологія буде враховувати пости в соцмережах, голосові повідомлення, фотографії та інші особисті дані людини, йдеться у патенті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 Техно.
Для обробки зібраних даних, компанія буде використовувати технології машинного навчання, нейронні мережі тощо.
В ідеалі бот повинен відтворювати спілкування у всіх деталях, відтворюючи стиль спілкування людини, довжину речень, дикцію, зміст діалогу та інші деталі.
Якщо розробка стане успішною, то компанія планує піти ще далі, додавши можливість відтворення зовнішності людини у 2D та 3D форматах.
Читайте також: Microsoft розробила систему для вимірювання "успішності" робочих зустрічей
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 12 2020 16:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ВІДЕО У Китаї вперше на дорогах загального користування запустили повністю безпілотне таксі
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
No articles