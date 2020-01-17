Microsoft вкладе $1 млрд у розвиток кліматичних інновацій

Microsoft до 2030 року має намір досягти негативного рівня емісії вуглецю, а до 2050 року повністю усунути наслідки викидів за весь час із моменту заснування компанії у 1975 році

"Наступного року Microsoft має намір інтегрувати екологічні принципи в процеси закупівель і логістики, що сприятиме скороченню вуглецевих викидів нашими постачальниками", - наголошується в повідомленні

Американська Microsoft Corp. оприлюднила масштабний план зі скорочення вуглецевого сліду, який передбачає зменшення емісії та видалення продуктів викидів з атмосфери, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, компанія протягом наступних чотирьох років інвестує $1 млрд у розвиток технологій з усунення вуглецевого сліду в рамках нового Фонду кліматичних інновацій і має намір допомагати своїм клієнтам у скороченні викидів вуглецю і їх виведення з атмосфери.

Microsoft до 2030 року має намір досягти негативного рівня емісії вуглецю, а до 2050 року повністю усунути наслідки викидів за весь час із моменту заснування компанії у 1975 році.

Скорочення викидів передбачає перехід на поновлювані джерела енергії для всіх ЦОДів, будівель і кампусів до 2025 року, а також повну електрифікацію внутрішнього автопарку. Для повного видалення вуглецевого сліду використовуватимуть низку методів, таких як посадка і відновлення лісів, секвестрація вуглецю (уловлювання вуглецю в ґрунті), біоенергетика зі зв'язуванням і зберіганням вуглецю (BECCS) і пряме захоплення повітря (DAC).

Протягом наступних чотирьох років Microsoft планує виділити $1 млрд у рамках нового Фонду кліматичних інновацій, щоб прискорити розвиток прогресивних методів, технологій і наукових розробок щодо скорочення викидів вуглецю і їх виведення з атмосфери.

"Наступного року Microsoft має намір інтегрувати екологічні принципи в процеси закупівель і логістики, що сприятиме скороченню вуглецевих викидів нашими постачальниками", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Microsoft припиняє підтримку Windows 7.