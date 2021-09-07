НОВИНИАмериканська компанія Microsoft виплатить своїм співробітникам бонус у 1 500 доларів США як подяку за працю під час пандемії коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Microsoft виплатить співробітникам бонус у $1 500 за роботу під час пандемії
Виплату у 1 500 доларів США отримують ті, хто почав працювати в компанії до 31 березня 2021 року на посадах нижче віцепрезидентів Microsoft
Фото: logodesignlove.com
Про це повідомляє The Verge.
За словами керівника HR-департаменту компанії Катлін Хоган, бонус отримують співробітники, які працюють як на території США, так і за кордоном.
Виплату у 1 500 доларів США отримують ті, хто почав працювати в компанії до 31 березня 2021 року на посадах нижче віцепрезидентів Microsoft.
Нині всього у компанії працевлаштовані 175 508 співробітників у всьому світі.
Загалом Microsoft витратить на виплату бонусів близько 200 мільйонів доларів, що дорівнює її прибуткам за менш ніж дві доби.
Зазначається, що раніше про виплату схожого бонусу заявили компанія Facebook (по 1000 доларів) та Amazon (по 300 доларів).
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09 07 2021 10:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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