ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Microsoft заявила, що 31 березня зафіксувала 2,7 мільярда хвилин зустрічей у своєму додатку для віддаленої роботи Microsoft Teams. Для порівняння - у середині березня зафіксували 900 млн хвилин зустрічей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Microsoft зафіксував 2,7 мільярда хвилин онлайн-зустрічей за день через пандемію коронавірусу
183 тисячі користувачів у 175 країнах використовують додаток Teams for Education, в якому викладачі можуть проводити дистанційні заняття під час карантину
Фото:blogs.technet.com
Про це йдеться у звіті Microsoft, зазначає "Громадське".
Крім того, під час онлайн-зустрічей користувачі вмикають відео частіше, ніж до початку епідемії. Так, найчастіше відео у зустрічах використовують користувачі в Норвегії та Нідерландах - понад 60% зустрічей проходять з відео.
Понад половина користувачів в Австралії, Італії, Чилі та Швейцарії також використовують відео під час зустрічей.
Також 183 тисячі користувачів у 175 країнах використовують додаток Teams for Education, в якому викладачі можуть проводити дистанційні заняття під час карантину.
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