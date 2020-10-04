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Microsoft зафіксував 2,7 мільярда хвилин онлайн-зустрічей за день через пандемію коронавірусу

183 тисячі користувачів у 175 країнах використовують додаток Teams for Education, в якому викладачі можуть проводити дистанційні заняття під час карантину
Компанія Microsoft заявила, що 31 березня зафіксувала 2,7 мільярда хвилин зустрічей у своєму додатку для віддаленої роботи Microsoft Teams. Для порівняння - у середині березня зафіксували 900 млн хвилин зустрічей.
Microsoft зафіксував 2,7 мільярда хвилин онлайн-зустрічей за день через пандемію коронавірусу Фото:blogs.technet.com

Про це йдеться у звіті Microsoft, зазначає "Громадське".

Крім того, під час онлайн-зустрічей користувачі вмикають відео частіше, ніж до початку епідемії. Так, найчастіше відео у зустрічах використовують користувачі в Норвегії та Нідерландах - понад 60% зустрічей проходять з відео.

Понад половина користувачів в Австралії, Італії, Чилі та Швейцарії також використовують відео під час зустрічей.

Також 183 тисячі користувачів у 175 країнах використовують додаток Teams for Education, в якому викладачі можуть проводити дистанційні заняття під час карантину.

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10 04 2020 16:05
ТЕГИ: Microsoft
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