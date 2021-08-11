ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Microsoft запатентувала нову компактну модель комп’ютерної "миші", яка може складатися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Microsoft запатентувала портативну "мишку" майбутнього
Патент на нову "мишку" був зареєстрований ще 30-го березня 2021 року, а оприлюднили інформацію про розробку лише зараз
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє видання WindowsUnited.
Повідомляється, що патент на нову "мишку" був зареєстрований ще 30-го березня 2021 року, а оприлюднили інформацію про розробку лише зараз.
Нова модель "миші" матиме дві конфігурації. Основна конфігурація нагадуватиме арочну модель "Surface Arc Mouse". Також передбачається складання «мишки» у два рази, аби зекономити місце при транспортуванні комп’ютера.
Видання відзначає, що на модель "складеної" миші Microsoft, ймовірно, надихнули складені смартфони, планшети та ноутбуки, які стали популярними в останні роки, наприклад, модель Samsung Galaxy Z Fold 3.
Судячи з інформації про патент, зараз нова конструкція "миші" лише розробляється, пише видання. Утім, як вважають оглядачі, цілком може бути, що це нове покоління "мишей" замінить стару модель "Surface Arc Mouse".
Як повідомлялося, оператор "Київстар" розширив партнерство з компанією Microsoft до спеціального рівня Licensing Solution Provider (LSP), який дає право працювати з хмарними рішеннями на ринку великих підприємств та державного сектору – постачати ліцензійні продукти за корпоративними угодами та надавати їм відповідну технічну підтримку.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 11 2021 15:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Канаді створили робота, що може вакцинувати без голки
- ФОТО Астронавт сфотографував із космосу потужні полярні сяйва
- ФОТО Microsoft слідом за Facebook створює власний "метавсесвіт"
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів