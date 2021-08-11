Microsoft запатентувала портативну "мишку" майбутнього

Патент на нову "мишку" був зареєстрований ще 30-го березня 2021 року, а оприлюднили інформацію про розробку лише зараз

Компанія Microsoft запатентувала нову компактну модель комп’ютерної "миші", яка може складатися.

Про це повідомля є видання WindowsUnited.

Повідомляється, що патент на нову "мишку" був зареєстрований ще 30-го березня 2021 року, а оприлюднили інформацію про розробку лише зараз.

Нова модель "миші" матиме дві конфігурації. Основна конфігурація нагадуватиме арочну модель "Surface Arc Mouse". Також передбачається складання «мишки» у два рази, аби зекономити місце при транспортуванні комп’ютера.

Видання відзначає, що на модель "складеної" миші Microsoft, ймовірно, надихнули складені смартфони, планшети та ноутбуки, які стали популярними в останні роки, наприклад, модель Samsung Galaxy Z Fold 3.

Судячи з інформації про патент, зараз нова конструкція "миші" лише розробляється, пише видання. Утім, як вважають оглядачі, цілком може бути, що це нове покоління "мишей" замінить стару модель "Surface Arc Mouse".

Як повідомлялося, оператор "Київстар" розширив партнерство з компанією Microsoft до спеціального рівня Licensing Solution Provider (LSP), який дає право працювати з хмарними рішеннями на ринку великих підприємств та державного сектору – постачати ліцензійні продукти за корпоративними угодами та надавати їм відповідну технічну підтримку.