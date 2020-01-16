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Microsoft запустив новий браузер

Спочатку Microsoft орієнтувала Edge на корпоративних користувачів Windows і macOS, але звичайні споживачі також зможуть завантажити і встановити її вручну
Незважаючи на те, що Edge Chromium вже доступний для завантаження, він поки запускається без деяких звичних функцій. Так, синхронізація історії та синхронізація по розширенню відсутні при запуску, проте такі речі, як обране, настройки, адреси/контактна інформація та паролі будуть синхронізуватися.
Microsoft запустив новий браузер Фото: ru.tsn.ua

Фото: Економічна правда

15 січня, компанія Microsoft випустила новий браузер Edge Chromium для платформ Windows і macOS, повідомляє "Економічна правда".

Спочатку Microsoft орієнтувала Edge на корпоративних користувачів Windows і macOS, але звичайні споживачі також зможуть завантажити і встановити її вручну.

Незважаючи на те, що Edge Chromium вже доступний для завантаження, він поки запускається без деяких звичних функцій.

Так, синхронізація історії та синхронізація по розширенню відсутні при запуску, проте такі речі, як обране, настройки, адреси/контактна інформація та паролі будуть синхронізуватися.

Відсутні функції компанія планує надати пізніше в цьому році.

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що Microsoft припиняє підтримку Windows 7.

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16 01 2020 15:39
ТЕГИ: Microsoft, Windows
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