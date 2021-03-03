Microsoft заявляє про кібершпигунство з боку Китаю
Повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Видання Reuters, яке цитує блог Microsoft
Деталі: У своєму дописі Microsoft заявила, що хакерська кампанія використовувала чотири раніше не виявлені вразливості програмного забезпечення.
У Microsoft стверджують, що це робота групи, яку фінансує Китай.
Пекін регулярно заперечує здійснення кібершпигунства, незважаючи на заяви Сполучених Штатів та інших країн.
Передісторія:
У вересні 2020 року корпорація Microsoft повідомила про спробиросійських, китайських та іранських хакерів втрутитись у президентські вибори в США. Компанія змогла завадити таким намаганням.
Президент Microsoft Бред Сміт 15 лютого заявив, що груднева кібератака на компанію була "ймовірно, найбільшою та найскладнішою атакою, яку світ коли-небудь бачив".
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