Microsoft заявляє про кібершпигунство з боку Китаю

Корпорація Microsoft заявляє про кібершпигунство, пов'язане з Китаєм: йдеться про дистанційне взламування поштових скриньок через недоліки програмного забезпечення.

Повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Видання Reuters, яке цитує блог Microsoft

Деталі: У своєму дописі Microsoft заявила, що хакерська кампанія використовувала чотири раніше не виявлені вразливості програмного забезпечення.

У Microsoft стверджують, що це робота групи, яку фінансує Китай.

Пекін регулярно заперечує здійснення кібершпигунства, незважаючи на заяви Сполучених Штатів та інших країн.

Передісторія:

У вересні 2020 року корпорація Microsoft повідомила про спробиросійських, китайських та іранських хакерів втрутитись у президентські вибори в США. Компанія змогла завадити таким намаганням.

Президент Microsoft Бред Сміт 15 лютого заявив, що груднева кібератака на компанію була "ймовірно, найбільшою та найскладнішою атакою, яку світ коли-небудь бачив".

Читайте також: Microsoft розробляє офлайн версію Office й режим темряви