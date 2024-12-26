Міграція стає інструментом тиску кремля та загрозою для Заходу – The Hill

Дії росії мають слугувати попередженням про те, що противники США мають можливість вести асиметричну війну, використовуючи незахищеність кордонів.

Досягнення адміністрації Байдена-Гарріс у сфері безпеки кордонів говорять самі за себе: майже 11 мільйонів нелегальних перетинів кордону менш ніж за чотири роки, що в п'ять разів більше, ніж під час першого терміну перебування на посаді президента Дональда Трампа. Особливе занепокоєння викликають понад 176 тисяч нелегальних мігрантів, які в'їхали з ворожих країн, таких як Китай, багато з яких — чоловіки призовного віку.

На щастя, повернення Трампа до Білого дому, без сумніву, означатиме повернення до прикордонної політики, яка наголошує на безпеці та утверджує суверенітет США. Трампу доведеться боротися з набагато більш нестабільним геополітичним сценарієм, ніж під час його першого терміну.

Про це пише The Hill.

Супротивники США застосовують менш прямі стратегії, щоб посіяти розбрат і хаос. Конфлікт, що триває у Східній Європі, демонструє, як владімір путін використовує нелегальну міграцію як зброю проти своїх європейських сусідів.

"Рішення росії розпочати найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни продемонструвало трагічні наслідки, коли національні держави знецінюють жорстку силу. путін радів, коли найбільші й найбагатші країни Європи використовували гроші платників податків для фінансування великих мереж соціального захисту за рахунок розвитку своєї розвідки і військової інфраструктури. росія вчинила з точністю до навпаки, взявши на себе зобов'язання підривати Захід як традиційними, так і нетрадиційними засобами", — пише Феллон.

Феллон вказує на те, як росія використовує масову міграцію як зброю для тиску на окремі країни Східної Європи, які допомагають Україні у воєнних діях. Кілька звітів чітко показали, що ПВК "Вагнер" активно розпалює хаос у вже нестабільних країнах Африки та Близького Сходу, щоб спровокувати масову міграцію на північ до Європи.

Польща, країна, яка вже взяла на себе найбільший тягар міграційної кризи в Україні, спричиненої війною, зараз переживає наплив мігрантів з Близького Сходу та Африки. Стимулювання масової нелегальної імміграції до Польщі дає росії три основні переваги.

По-перше, безперервний і великий потік мігрантів, які намагаються перетнути кордон, посилює існуюче навантаження на внутрішні та зовнішні сили безпеки. Польща зараз стоїть перед дилемою, кого і що фінансувати: свою армію чи дорогі й ресурсомісткі зусилля з подолання наслідків масової міграції.

Друга перевага, яку отримала росія, — це збір розвідувальної інформації. кремль може отримати ключову інформацію про те, як польський уряд і суспільство реагують на кризу, що дає росії план, як дестабілізувати країну в майбутньому.

Крім того, масова нелегальна міграція є для росії засобом залякування таких країн, як Польща, і викликає розкол серед союзників по НАТО і Заходу в цілому. росія дає зрозуміти польській громадськості, що вона постраждає через масову нелегальну міграцію за відкриту військову підтримку України. У такий спосіб росія сподівається, що проукраїнські настрої в Польщі знизяться, а бажання громадськості більше інвестувати у власну армію зменшиться.

"Ця тенденція до масової міграції не ослабне, а, судячи з тенденцій у Польщі, посилиться, якщо росія розглядатиме це як корисний метод ослаблення Заходу", — вважає Феллон.

Нагадаємо, 47-ий президент США Дональд Трамп пообіцяв розпочати "наймасштабнішу операцію з депортації в історії Америки", щойно він вступить на посаду 20 січня.