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Мільярдер Джек Ма назвав чотири речі, які треба розвинути Україні

Це Ма сказав під час Київського міжнародного економічного форуму у п'ятницю
"Три речі, які Україні варто було б розвивати, - інтернет-інфраструктура, логістика та електронні платежі. І ще підприємництво. Якщо ці чотири складові будуть готові, в України з'являться величезний потенціал в інтернеті", - сказав Ма.
Мільярдер Джек Ма назвав чотири речі, які треба розвинути Україні Джек Ма. Фото: chuansong.me

Україні варто удосконалити логістичну інфраструктуру, покриття інтернетом, систему платежів для розвитку електронної торгівлі та підприємництво, вважає засновник Alibaba Group та найбагатша людина Китаю Джек Ма, повідомляє "Економічна Правда".

Це Ма сказав під час Київського міжнародного економічного форуму у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Три речі, які Україні варто було б розвивати, - інтернет-інфраструктура, логістика та електронні платежі. І ще підприємництво. Якщо ці чотири складові будуть готові, в України з'являться величезний потенціал в інтернеті", - сказав Ма.

Ма також зазначив, що був розчарований, дізнавшись, що доставка товарів із Китаю до України займає чотири-сім днів.

"Це показники минулого століття. Їх потрібно поліпшити", - сказав він.

Нагадаємо, що засновник "Alibaba" Джек Ма про Україну: Думаю запросити сюди своїх колег

 
 
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08 11 2019 14:34
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