Мільйони японців можуть залишитися без вакцини від COVID-19 через брак спеціалізованих шприців

Для вилучення з них останньої - шостої - дози потрібен спеціалізований шприц, відмінний від застосовуваних в Японії

В Японії зможуть вакцинувати від коронавірусу менше людей, ніж планувалося спочатку, через брак спеціалізованих шприців, здатних витягти з флакона з вакциною Pfizer всі шість доз.

"Шприци, використовувані в Японії, можуть отримувати (з флакона Pfizer - ІФ) тільки п'ять доз. Ми будемо використовувати всі наявні у нас шприци, здатні витягувати шість доз. Але, звичайно ж, їх буде недостатньо", - сказав міністр охорони здоров'я країни Норихіса Тамура, пише "Інтерфакс-Україна".

Компанія Pfizer поставляє вакцину в спеціальному флаконі, який розрахований на шість доз. Однак для вилучення з них останньої - шостої - дози потрібен спеціалізований шприц, відмінний від застосовуваних в Японії.

Таким чином, в Японії зможуть використовувати кожен флакон лише на п'ять доз, що дозволить прищепити вакциною Pfizer 60 млн людей, тоді як влада раніше заявляла, що доз вакцини вистачить для 72 млн людей.

Вакцина виробництва Pfizer поки ще перебуває на стадії розгляду МОЗ Японії. Очікується, що вона отримає схвалення 15 лютого. Заявку також подала компанія AstraZeneca.

Японський уряд планує почати вакцинацію співробітників медустанов 17 лютого.

За час пандемії в Японії виявили 406 тис. випадків зараження коронавірусом, понад 6,4 тис. людей померли від наслідків COVID-19.

Нагадаємо, що кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 106,9 млн, кількість жертв - 2,3 млн