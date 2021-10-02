Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 106,9 млн, кількість жертв - 2,3 млн

До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 341 тис. 4, одужали понад 77 млн осіб.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок середи склала 106 млн 902 тис. 907 випадків, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 341 тис. 4, одужали понад 77 млн осіб.

До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено 27 млн 189 тис. 761 інфікований COVID-19, зафіксовано 468 тис. 103 летальні випадки, вилікувалися близько 17 млн людей.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 з початку пандемії склала 10 млн 858 тис. 371, кількість померлих - 155 тис. 252, одужали понад 10,5 млн осіб.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 9 млн 599 тис. 565 хворих, з них померли 233 тис. 520 осіб, вилікувалися понад 8,5 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок середи 301,6. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 444 людини, Індії - 112, Бразилії - 1 тис. 94.

Нагадаємо, що зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19