Мінекономіки хоче знати ціни на паливо заздалегідь - ЗМІ
22 квітня 2020 року Кабмін визначив перелік товарів, що мають важливе соціальне значення, і товарів протиепідемічного призначення, повідомляє "Економічна правда". Відомство хоче додати до цього переліку дизельне паливо і бензини марки А-92 і А-95.
Якщо Кабмін прийме запропоновані зміни, АЗС при піднятті цін на паливо більш, ніж на 1%, будуть змушені за 20 днів декларувати це підвищення в Держпродспоживслужбі.
Для порівняння, таке декларування для всіх інших категорій продукції передбачається при підвищенні на 5% і більше, але менше 10%, - за три дні до початку його застосування, не рахуючи дня декларування.
"Реалізація проекту постанови дозволить стабілізувати цінову ситуацію на ринку палива в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликані коронавірусом SARS CoV-2", - йдеться в пояснювальній записці до документа.
Нагадаємо, що найбільшим мережам АЗС рекомендували знизити ціни на бензин
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