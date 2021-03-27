Мінекономіки хоче знати ціни на паливо заздалегідь - ЗМІ

Якщо Кабмін прийме запропоновані зміни, АЗС при піднятті цін на паливо більш, ніж на 1%, будуть змушені за 20 днів декларувати це підвищення в Держпродспоживслужбі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі направило на розгляд уряду проект-постанови, який регулює ціни на паливо в період карантину.

22 квітня 2020 року Кабмін визначив перелік товарів, що мають важливе соціальне значення, і товарів протиепідемічного призначення, повідомляє "Економічна правда". Відомство хоче додати до цього переліку дизельне паливо і бензини марки А-92 і А-95.

Якщо Кабмін прийме запропоновані зміни, АЗС при піднятті цін на паливо більш, ніж на 1%, будуть змушені за 20 днів декларувати це підвищення в Держпродспоживслужбі.

Для порівняння, таке декларування для всіх інших категорій продукції передбачається при підвищенні на 5% і більше, але менше 10%, - за три дні до початку його застосування, не рахуючи дня декларування.

"Реалізація проекту постанови дозволить стабілізувати цінову ситуацію на ринку палива в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликані коронавірусом SARS CoV-2", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, що найбільшим мережам АЗС рекомендували знизити ціни на бензин