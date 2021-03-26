Найбільшим мережам АЗС рекомендували знизити ціни на бензин

Рекомендації надано мережам, що працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta та інші

Антимонопольний комітет вважає, що найбільші мережі АЗС необ'єктивно реагують на зниження світових котирувань на пальне, що може призводити до завищення цін для споживачів.

У зв'язку з цим АМКУ надав великим роздрібним мережам обов'язкові до розгляду рекомендації, повідомляє "Економічна правда". Рекомендації надано мережам, що працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 і Glusco.

Антимонопольний регулятор рекомендував цим мережам АЗС вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на ЗВГ, високооктанові бензини і дизельне пальне на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку і відповідав об'єктивній ситуації на ринку.

За підсумками проведеного аналізу АМКУ встановив, що в січні-березні 2021 року курс долара США до гривні знизився на 2,8%, середні ціни великого опту на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, дизпальне - на 9,4%.

У той же час середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, на дизельне пальне - на 12,93%, на автогаз - на 21,15%.

При цьому АМКУ підкреслює, що з 12 березня європейські котирування на дизельне пальне і високооктанові бензини почали знижуватися. При цьому рівень роздрібних цін на інформаційних табло стаціонарних АЗС продовжував зростати.

"Як показує досвід, вітчизняні оператори роздрібної реалізації пального швидко реагують на збільшення європейських котирувань на нафтопродукти і відразу відображають таку тенденцію на інформаційних табло АЗС. Однак при зменшенні європейських котирувань на нафтопродукти такого швидкого "зворотного" процесу не відбувається", - зазначають в АМКУ.

Комітет звертає увагу, що зниження європейських котирувань повинно забезпечити зниження закупівельних цін на нафтопродукти на території України, а отже є підставою для зміни роздрібних цін.

У той же час тенденція до підвищення і підтримання основними учасниками ринку роздрібних цін на інформаційних табло стаціонарних АЗС, при зниженні оптової вартості ресурсу і при відсутності об'єктивних на те причин, може призвести до додаткових фінансових витрат споживачів.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів шукає причину зростання цін на пальне - якщо причина у картельній змові, то всі контролюючі та перевіряючі органи отримали протокольне доручення уряду.