Зростання цін на пальне: в Україні почали перевірки АЗС

Кабінет Міністрів шукає причину зростання цін на пальне - якщо причина у картельній змові, то всі контролюючі та перевіряючі органи отримали протокольне доручення уряду.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції за підсумками року роботи уряду під його головуванням, передає кореспондент Укрінформу.

"Актуальне питання, ми буквально вчора у Президента в кабінеті це питання обговорювали. І була нарада під моїм керівництвом проведена зі всіма залученими до цих процесів органами. Мінекономіки вчора проводив зустріч зі всіма мережами, які постачають паливо і торгують в роздріб. Дійсно, є ситуація, ми її бачимо, всі її бачать, ціни (на пальне – ред.) зросли. Шукаємо причини. Якщо вони об’єктивні, це ринок – добре. Якщо є якісь картельні змови зловживання на цьому ринку – всі контролюючі і перевіряючі органи отримали протокольне доручення Кабміну", - заявив Шмигаль.

Він додав, що розпочато процедури перевірок законності функціонування окремих мереж і станцій.

"Ми у відвертому діалозі з основними мережами. Ситуація схожа з минулим роком. У мене є сподівання, що найближчим часом ситуація буде врегульована, стабілізована. Є побажання від мереж, якими мали би бути кроки уряду щодо наведення порядку, легалізації ринку пального в Україні, легалізації оптових поставок, легалізації імпорту. Всі ці речі опрацьовуються Мінекономіки, Антимонопольним комітетом, ще цілим рядом залучених органів. Всі доручення дані, вони відкриті, протоколи Кабміну також є. Вся ця робота робиться. Я впевнений, що ринок буде справедливим і стабільним. Стосовно зростання цін - найближчими днями давайте подивимося на тенденцію по тій роботі, яку ми будемо робити спільно з мережами", - відзначив глава уряду.

За даними біржових торгів, ціни на нафту підвищуються у четвер, 4 березня, другу сесію поспіль завдяки надії, що на засіданні ОПЕК+ виробники можуть ухвалити рішення не збільшувати видобуток, а також на тлі падіння запасів палива у США.

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