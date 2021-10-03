Мінекономіки оцінило падіння ВВП України у січні

Локдаун з 8 по 24 січня спричинив певне скорочення виробничої активності більшості суб’єктів економічної діяльності та, згідно дослідження НБУ, посилив песимістичні настрої бізнесу

За розрахунками Міністерства економіки, у січні ВВП України скоротився на 2,6 - 2,8%, зокрема через січневий локдаун.

Про це йдеться в Огляді економічної активності, опублікованому 10 березня.

Так, локдаун з 8 по 24 січня спричинив певне скорочення виробничої активності більшості суб’єктів економічної діяльності та, згідно дослідження НБУ, посилив песимістичні настрої бізнесу. Внаслідок цього зведений індекс виробництва товарів та послуг зменшився на 4% у січні проти падіння на 2,5% у січні-2020.

Найбільше скоротилася діяльність у секторах промислового виробництва (-4%), будівництва (-12,9%) та сільського господарства (-5,7%). Серед секторів сфери послуг постраждали найбільше пасажирський транспорт. Проте, як додають у відомстві, "роздрібний сегмент ринку залишався єдиним видом, який демонстрував зростання".

Скорочення ВВП за підсумками січня Мінекономіки оцінило у 2,6 - 2,8%.

Зазначається, що позитивні результати діяльності продемонструвала внутрішня торгівля в умовах стимулювання споживчого попиту на тлі подальшої зміни пріоритетів в споживанні у бік харчових продуктів та товарів першої необхідності.

Загалом на перший квартал року міністерство прогнозує збереження негативної динаміки ВВП внаслідок січневого локдауну та адаптивного карантину з 24 лютого. Водночас, відомство очікує "значно кращих результатів за підсумком І кв. порівняно з суттєвим падінням у ІІ кв. 2020р". Це пов’язано як з підтримкою бізнесу та населення з боку держави, так і пристосованістю суб’єктів економічної діяльності до роботи в умовах пандемії.

Нагадаємо, що 69% українців називають економічну ситуацію в країні поганою, 32% очікують її погіршення