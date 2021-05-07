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Мінекономіки підняло граничні ціни на бензин і дизпаливо

З урахуванням максимальної торговельної націнки, яка за постановою Кабміну не має бути більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизпаливо
Середню вартість 1 літра бензинів становить 26,64 грн/л, 1 літра дизпалива - 22,55 грн/л.
Мінекономіки підняло граничні ціни на бензин і дизпаливо Фото: avtoblog.ua

Про це повідомляє Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України".

З урахуванням максимальної торговельної націнки, яка за постановою Кабміну не має бути більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизпаливо, гранична вартість бензину становить 31,64 грн/л, дизпалива - 29,55 грн/л.

Раніше Мінекономіки оприлюднило нову середню вартість дизпалива та бензинів, з якої буде вираховуватися гранична ціна реалізації пального на АЗС на середину червня.

З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин на АЗС не повинна була перевищувати 30,82 грн/л, на "звичайне" дизпаливо - 29,09 грн/л.

Нагадаємо, що середня ціна бензину має становити 24,84 гривні за літр 

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05 07 2021 16:33
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