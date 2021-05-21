Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Мінекономіки погіршило прогноз росту ВВП на 2021 і 2022 роки - Петрашко

Падіння економіки за підсумками січня-березня 2020 року виявилося кращим очікуваного показника - 2% при очікуваних 3% просідання
В оновленому макропрогнозі Мінекономіки погіршило очікування росту реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%, у 2022 році - з 4,3% до 3,8%.
Мінекономіки погіршило прогноз росту ВВП на 2021 і 2022 роки - Петрашко Фото: dsnews.ua

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив екс-міністр економіки Ігор Петрашко, зазначає "Економічна правда".

"Наш оновлений макропрогноз, спрямований в різні органи влади та на якому буде також будуватися трирічна Бюджетна декларація, - це зростання економіки на 4,1% в цьому році (реальний ВВП)", - сказав він.

За його словами, падіння економіки за підсумками січня-березня 2020 року виявилося кращим очікуваного показника - 2% при очікуваних 3% просідання.

"З квітня ми бачимо позитивні тенденції, в тому числі по зростанню промислового виробництва і ВВП", - додав Петрашко.

За його словами, міністерство очікує зростання інфляції на 8,8% в середньому в 2021 році в порівнянні з 2020-м.

Нагадаємо, що 31 травня 2021 року Україна здійснить першу виплату за державними деривативами (ВВП-варантами), випущеними у 2015 році - сума виплати становить 40,8 млн доларів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2021 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.