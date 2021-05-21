Мінекономіки погіршило прогноз росту ВВП на 2021 і 2022 роки - Петрашко
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив екс-міністр економіки Ігор Петрашко, зазначає "Економічна правда".
"Наш оновлений макропрогноз, спрямований в різні органи влади та на якому буде також будуватися трирічна Бюджетна декларація, - це зростання економіки на 4,1% в цьому році (реальний ВВП)", - сказав він.
За його словами, падіння економіки за підсумками січня-березня 2020 року виявилося кращим очікуваного показника - 2% при очікуваних 3% просідання.
"З квітня ми бачимо позитивні тенденції, в тому числі по зростанню промислового виробництва і ВВП", - додав Петрашко.
За його словами, міністерство очікує зростання інфляції на 8,8% в середньому в 2021 році в порівнянні з 2020-м.
Нагадаємо, що 31 травня 2021 року Україна здійснить першу виплату за державними деривативами (ВВП-варантами), випущеними у 2015 році - сума виплати становить 40,8 млн доларів.
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