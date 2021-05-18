Україна здійснить першу виплату за ВВП-варантами

31 травня 2021 року Україна здійснить першу виплату за державними деривативами (ВВП-варантами), випущеними у 2015 році – сума виплати становить 40,8 млн доларів.

Виплату буде здійснено стосовно 2019 звітного року. Сума виплати, що підлягає сплаті, становить 40 750 645,60 доларів, повідомляє "Економічна правда".

Непогашена умовна сума Державних деривативів становить 3 239 320 000 доларів. Так, держателі отримають виплату у розмірі 12,58 долара за кожну 1 000 доларів умовної суми деривативів, які їм належать.

Дохідність даних варантів прив'язана до показника ВВП України. Виплати можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, - це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році.

У 2019 році ВВП України зріс на 3,2% за даними Держстату. За правилами варантів, Україна не платить кредиторам, якщо економіка зростає повільніше, ніж 3%. При зростанні ВВП від 3% до 4% на рік кредитори можуть розраховувати на 15% цього одного відсотка зростання.

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