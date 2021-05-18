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Україна здійснить першу виплату за ВВП-варантами

Виплату буде здійснено стосовно 2019 звітного року
31 травня 2021 року Україна здійснить першу виплату за державними деривативами (ВВП-варантами), випущеними у 2015 році – сума виплати становить 40,8 млн доларів.
Україна здійснить першу виплату за ВВП-варантами Фото: з вільних джерел

Виплату буде здійснено стосовно 2019 звітного року. Сума виплати, що підлягає сплаті, становить 40 750 645,60 доларів, повідомляє "Економічна правда". 

Непогашена умовна сума Державних деривативів становить 3 239 320 000 доларів. Так, держателі отримають виплату у розмірі 12,58 долара за кожну 1 000 доларів умовної суми деривативів, які їм належать.

Дохідність даних варантів прив'язана до показника ВВП України. Виплати можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, - це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році. 

У 2019 році ВВП України зріс на 3,2% за даними Держстату. За правилами варантів, Україна не платить кредиторам, якщо економіка зростає повільніше, ніж 3%. При зростанні ВВП від 3% до 4% на рік кредитори можуть розраховувати на 15% цього одного відсотка зростання.

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18 05 2021 14:55
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