Україна здійснить першу виплату за ВВП-варантами
Виплату буде здійснено стосовно 2019 звітного року. Сума виплати, що підлягає сплаті, становить 40 750 645,60 доларів, повідомляє "Економічна правда".
Непогашена умовна сума Державних деривативів становить 3 239 320 000 доларів. Так, держателі отримають виплату у розмірі 12,58 долара за кожну 1 000 доларів умовної суми деривативів, які їм належать.
Дохідність даних варантів прив'язана до показника ВВП України. Виплати можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, - це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році.
У 2019 році ВВП України зріс на 3,2% за даними Держстату. За правилами варантів, Україна не платить кредиторам, якщо економіка зростає повільніше, ніж 3%. При зростанні ВВП від 3% до 4% на рік кредитори можуть розраховувати на 15% цього одного відсотка зростання.
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