Мінекономіки України погіршить макропрогноз на 2021-2023 роки

Раніше міністерство з обережністю ставилося до оцінок впливу поширення нового коронавірусу на світову та вітчизняну економіку

"Оприлюднювати цифри на сьогодні зарано. Єдине, що можемо зазначити, що темпи зростання економіки будуть слабкіші порівняно з прогнозованими раніше, передусім через слабкіший експорт, що зумовлено зниженням попиту і цін на світових ринках", - зазначили в Мінекономіки.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України має намір погіршити макропрогноз на 2021-2023 роки, зокрема і на поточний рік, з огляду на послаблення темпів зростання української економіки порівняно із затвердженим у жовтні 2019 року документом, повідомило міністерство у відповідь на запит агентства, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Оприлюднювати цифри на сьогодні зарано. Єдине, що можемо зазначити, що темпи зростання економіки будуть слабкіші порівняно з прогнозованими раніше, передусім через слабкіший експорт, що зумовлено зниженням попиту і цін на світових ринках", - зазначили в Мінекономіки.

Водночас, на відміну від попередніх кризових періодів, міністерство не очікує, що економіка України провалиться значно глибше порівняно з іншими країнами. "Ключові підстави для цього - зважена макроекономічна політика останніми роками (і фіскальна, і монетарна), надійніша банківська система (висока ліквідність), відсутність значних дисбалансів у зовнішній сфері (дефіцит рахунку поточних операцій очікується на рівні близько 3% від ВВП, розмір міжнародних резервів - $26,6 млрд) і квазіфіскальних дефіцитів (наприклад, в енергетичній сфері)", - пояснює Мінекономіки.

Раніше міністерство з обережністю ставилося до оцінок впливу поширення нового коронавірусу на світову та вітчизняну економіку. З урахуванням таких оцінок було складено попередній оновлений макропрогноз.

"Останні події на світових ринках засвідчили, що цей вплив буде сильнішим. У рамках нинішнього прогнозного циклу ми це все вивчатимемо, відстежуватимемо динаміку світових ринків, формуватимемо й оцінюватимемо імовірність різних сценаріїв для України", - додали в міністерстві.