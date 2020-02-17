Мінекономіки вважають незначним прямий вплив коронавірусу на українську економіку

На сьогодні в Китаї зареєстровано вже 70,6 тис. випадків захворювання новим типом коронавірусу

"З'явився новий ризик у світовій економіці, пов'язаний із коронавірусом і його впливом на економіку Китаю. Прямі ефекти ми поки що оцінюємо як незначні. Звісно, вторинні ефекти залежатимуть від того, як азійські країни впораються з економічними наслідками цього", - сказав Ніколайчук.

Прямий вплив коронавірусу на економіку України Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарство оцінює як незначний, повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З'явився новий ризик у світовій економіці, пов'язаний із коронавірусом і його впливом на економіку Китаю. Прямі ефекти ми поки що оцінюємо як незначні. Звісно, вторинні ефекти залежатимуть від того, як азійські країни впораються з економічними наслідками цього", - сказав Ніколайчук під час прес-брифінгу в понеділок.

На сьогодні в Китаї зареєстровано вже 70,6 тис. випадків захворювання новим типом коронавірусу, 1 тис. 772 людей померли.

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