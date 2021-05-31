Міненерго та Microsoft Україна підписали меморандум про співпрацю
Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сайті міністерства.
Меморандум передбачає можливість співпраці у сфері IT-модернізації, цифровізації інформаційних систем установ та підвищення рівня кібербезпеки підприємств паливно-енергетичної галузі. Також спільна робота Міністерства енергетики з Microsoft сприятиме впровадженню в енергетичному секторі інноваційних, зокрема хмарних технологій, імплементації міжнародних програм та стандартів у сферах кібербезпеки і кіберзахисту.
"Співпраця Міністерства енергетики України та Microsoft - це важливий крок для галузі енергетики. Впровадження інноваційних технологій допоможе підвищити ефективність роботи Міненерго і, відповідно, покращить управління галуззю в цілому. Також очікуємо від нашої спільної роботи з Microsoft Україна підвищення рівня кібербезпеки міністерства", - сказав заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євген Владіміров.
Зазначається, що Microsoft планує і надалі співпрацювати з усіма іншими користувачами, включно із тими, які працюють у галузі енергетики, та впроваджувати інновації, які задовольнять попит бізнесу на досягнення майбутнього з нульовим рівнем викиду вуглецю.
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