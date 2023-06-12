Міненерго та Єврокомісія оновили програму дій у сфері енергетики на 2023 рік

Документ спрямований на реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства.

Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков зустрівся із заступницею генерального директора Генерального директорату з енергетики Європейської комісії Мехтільд Версдорфер. Сторони підписали робочий план на 2023 рік між ЄС та Україною у сфері енергетики.

Про це повідомляє Міненерго.

Документ спрямований на реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства. Представниця Єврокомісії зазначила, що Україні вдалось досягти прогресу в реалізації дорожньої карти з інтеграції ринків електроенергії після синхронізації з ENTSO-E.

"Сторони фокусуватимуться на реформах енергетичного ринку в Україні, які сприятимуть реконструкції енергетичної інфраструктури та об'єктів і спрямовані на декарбонізацію, перехід до чистої енергії та відбудову", – йдеться у річному плані.

Документ визначає низку напрямків для спільної роботи України та Єврокомісії. Серед них:

- посилення енергоефективності;

- ядерна безпека;

- трансформація вугільних регіонів;

- нафтові резерви,

- інтеграція газового ринку та ринку електроенергії;

- розвиток відновлюваної енергетики, наука й інновації.

"Ринок електроенергії в Україні розвиватиметься за європейською моделлю. Насамперед ми говоримо про перехід на чисту енергію з гарантіями енергетичної безпеки та доступності енергії для споживачів. Нам також потрібно прискорювати роботу над впровадженням технічних і регуляторних рішень, які дозволять розширити експортно-імпортні перетоки на кордонах та зроблять наші енергосистеми більш гнучкими", – підкреслив Демченков.

Робочий план на 2023 рік передбачає сприяння збільшенню потужностей для торгівлі електроенергією між Україною та ЄС. Обидві сторони також співпрацюватимуть над створенням умов задля підтримки виробництва відновлюваної електроенергії, а також над впровадженням заходів зі встановлення систем накопичення енергії на об'єктах відновлюваної енергетики та модернізації мереж.

Раніше повідомлялось, що уряд Європейського Союзу розглядає варіант зберігання газу з використанням інфраструктури України у рамках підготовки до зимового періоду.