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ЄС думає про можливість зберігання газу в Україні

12 червня 2023, 14:16
ЄС думає про можливість зберігання газу в Україні
Фото: з вільних джерел
Уряд Європейського Союзу розглядає варіант зберігання газу з використанням інфраструктури України у рамках підготовки до зимового періоду.

Адже зберігання в Україні потенційно дасть змогу уникнути його надлишку для ЄС.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Влада ЄС розмірковує над тим, чи можна використовувати Більче-Волицько-Угерське підземне сховище та інші об'єкти в Україні, яке має найбільшу на континенті систему підземних порожнин. У них можна тримати газ, коли попит і ціни на нього підскочать узимку", – зазначається у матеріалі.

Минулого тижня представник Єврокомісії Тім Макфі заявляв, що опрацьовується питання того, чи можуть гарантії з боку державних установ допомогти відкрити доступ до сховищ газу в Україні.

За словами журналістів, газові сховища в країнах Євросоюзу вже заповнені на 70%, а повністю наповнені вони мають бути на початку вересня. Зберігання газу в Україні дасть змогу уникнути його надлишку для ЄС. Водночас для рентабельності цього проєкту ціни на газ мають знизитися, крім того, може знадобитися підтримка з боку влади Європейського Союзу.

"Українські сховища можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію на газ у другій половині літа 2023 року, якщо враховувати їхній тісний зв'язок із газовими ринками ЄС", – заявила німецька енергетична компанія RWE AG.

Проте у швейцарській енергетичній компанії Axpo, яка раніше зберігала газ в Україні, наголосили, що наразі ризики для української енергетичної інфраструктури колосальні.

Така ініціатива ЄС щодо України поряд з іншими заходами покликана не допустити повторення складної ситуації минулого року із закупівлями газу. Тоді, за деякими даними, урядам країн ЄС довелося виділити €646 млрд на допомогу компаніям і населенню.

Раніше стало відомо, що слабка європейська промисловість утримує низький попит на газ.
ЄСгазУкраїнаЄвросоюз

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