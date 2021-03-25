Мінфін із початку березня залучив на аукціонах ₴28,7 мільярда - Данилишин

Міністерство фінансів із початку березня 2021 року залучило 28,7 млрд грн на первинних аукціонах з розміщення ОВДП, номінованих у гривні.

Як передає "Укрінформ", про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

"Обсяг залучень гривневих коштів з метою фінансування державного бюджету на первинних аукціонах Міністерства фінансів з початку березня становив 28,7 млрд. гривень, а середньозважена ставка по них становила 10,94%, що на 44 б. п. нижче, ніж у січні-лютому. Така ситуація стала можливою за рахунок скорочення середньої строковості первинних розміщень в умовах зосередження основного попиту на державні цінні папери на короткому кінці кривої дохідності", - написав Данилишин.

Він нагадав, що на черговому аукціоні цього тижня Міністерством фінансів було розміщено гривневих ОВДП на суму 6,5 млрд гривень, з яких 5,3 млрд гривень - на строк до 1 року. При цьому обсяг погашень цього тижня був майже удвічі більшим - 11,9 млрд гривень.

Данилишин зауважив, що подальше зволікання із виконанням плану державних запозичень на рік (разом із запозиченнями в іноземній валюті на внутрішньому ринку Мінфін залучив 23% від планового обсягу) може змусити Міністерство фінансів до підвищення ставок, що збільшить вартість обслуговування державного боргу, або орієнтації на короткострокові запозичення, що посилюватиме залежність Мінфіну від ринкової кон’юнктури. У подібній ситуації зі зростанням вартості державних запозичень центральні банки провідних країн світу (ЄЦБ, Банк Австралії) збільшували обсяги викупу державних цінних паперів на вторинному ринку.

За словами голови Ради Нацбанку, попри зниження з 16 березня 2021 року загального обсягу ОВДП в обігу (планові погашення перевищували нові запозичення), дві категорії інвесторів збільшили за цей період свої портфелі державних цінних паперів - фізичні особи (+779 млн гривень, з яких 57% -в іноземній валюті) та нерезиденти (+840 млн гривень).

"Слід визнати, що інвестори цих категорій є схильними до зміни настроїв на ринку та характеризуються відносно швидкою реакцією у разі погіршення економічних очікувань, що створює певний ризик для Міністерства фінансів в контексті рефінансування існуючої заборгованості", - зазначив Данилишин.

Нагадаємо, що Кабмін розширив коло учасників аукціонів з продажу ОВДП