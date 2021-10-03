Кабмін розширив коло учасників аукціонів з продажу ОВДП

Раніше, відповідно до попередньої редакції Положення про інститут первинних дилерів, учасниками розміщення облігацій внутрішніх державних позик могли бути тільки банки

Кабмін під час засідання 10 березня ухвалив постанову "Про внесення змін до Положення про інститут первинних дилерів", допустивши до участі в аукціонах Мінфіну з продажу ОВДП не лише банки, а й інші фінансові установи.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, пише "Економічна правда".

"Раніше, відповідно до попередньої редакції Положення про інститут первинних дилерів, учасниками розміщення облігацій внутрішніх державних позик могли бути тільки банки.

Утім, торгівці цінними паперами, які створюють значний попит та мають можливість придбавати облігації під час проведення Мінфіном аукціонів лише через банки - первинні дилери, втрачали конкурентну перевагу через обмеження видом фінансових установ, які допущені до участі на них", - заявили у Мінфіні.

У відомстві додали, що імплементація цієї постанови дозволяє внести зміни до Положення про інститут первинних дилерів, що визначатиме первинних дилерів, як фінансові установи, які відповідають встановленим до них вимогам.

"Також вносяться уточнення щодо строку торгівлі облігаціями для цілей відбору первинних дилерів (протягом останнього року), щодо строку виконання зобов’язань первинними дилерами для цілей їх оцінювання (календарний рік), а також щодо виконання ними зобов’язань з підтримання ліквідності державних облігацій на вторинному ринку", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що розширення кола первинних дилерів дозволить підвищити конкуренцію на первинному ринку ОВДП, сприятиме збільшенню ліквідності та зменшенню вартості запозичень на внутрішньому ринку запозичень для держави.

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