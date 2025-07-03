На аукціон виставлено шматок Марсу

Очікується, що його ціна сягне до $4 мільйонів.

Унікальний метеорит, що є найбільшим відомим фрагментом Марса на Землі, буде виставлено на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку 16 липня 2025 року.

Про це повідомляє CNN.

Цей метеорит, відомий як NWA 16788, важить вражаючі 24,5 кг, що робить його набагато масивнішим порівняно з більшістю марсіанських метеоритів, які зазвичай є невеликими фрагментами. За даними Sotheby's, він приблизно на 70% більший за наступний за величиною шматок Марса, коли-небудь знайдений на Землі. Це неймовірно рідкісне явище, адже на нашій планеті було знайдено лише близько 400 марсіанських метеоритів.

NWA 16788 був виявлений у листопаді 2023 року у віддаленому регіоні Агадес у Нігері. Кассандра Хаттон, віце-голова відділу науки та природничої історії Sotheby's, назвала його "відкриттям надзвичайного значення" та "найціннішим у своєму роді, коли-небудь запропонованим на аукціоні".

Аналіз внутрішнього складу метеорита показав, що він, ймовірно, був відірваний від поверхні Марса та викинутий у космос внаслідок зіткнення з астероїдом, яке було настільки потужним, що перетворило частини метеорита на скло. На його поверхні також можна побачити склоподібну кору, яка утворилася під час проходження крізь земну атмосферу.

Факт продажу такого унікального зразка викликає занепокоєння серед деяких науковців. Стів Брусатт, професор палеонтології та еволюції Единбурзького університету, висловив думку, що було б "шкода, якби воно зникло у сховищі якогось олігарха. Воно має бути в музеї, де його можна вивчати, де ним можуть насолоджуватися діти, сім'ї та широка громадськість".

Однак, Джулія Картрайт, планетологиня та незалежна наукова співробітниця Інституту космосу при Університеті Лестера, зазначає, що існує "симбіотичні стосунки" між дослідниками та колекціонерами.