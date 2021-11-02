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За два місяці нерезиденти придбали держоблігацій на 25 мільярдів

Більше, ніж нерезиденти, держоблігації купували банки і юридичні особи
З грудня 2020 року портфель іноземних інвесторів в державних облігаціях збільшився на 33%, або на 25,2 млрд грн, і станом на 11 лютого становить 100,5 млрд грн.
За два місяці нерезиденти придбали держоблігацій на 25 мільярдів Фото: з вільних джерел

Попит на боргові зобов’язання українського уряду провокує висока дохідність, за якою Міністерство фінансів залучає кошти до державного бюджету, повідомляє "Економічна правда". На останніх аукціонах 9 лютого середньозважена дохідність по річним паперам становила 11,15%, а по 6-місячним - 9,89% річних.

Для купівлі держоблігацій нерезиденти заводять в Україну іноземну валюту, збільшення обсягів надходження якої тисне на курс гривні. За даними НБУ, з грудня українська національна валюта зміцніла на 2,56% до 27,76 грн за долар.

Більше, ніж нерезиденти, держоблігації купували банки і юридичні особи. Їхні портфелі зросли на 62,7 млрд грн та 27,6 млрд грн відповідно. Фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в облігації на 4,1 млрд грн, водночас, портфель НБУ зменшився на 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, що потенціал ринку "зелених" облігацій в Україні оцінюють в $36 мільярдів

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11 02 2021 16:05
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