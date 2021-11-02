За два місяці нерезиденти придбали держоблігацій на 25 мільярдів
Попит на боргові зобов’язання українського уряду провокує висока дохідність, за якою Міністерство фінансів залучає кошти до державного бюджету, повідомляє "Економічна правда". На останніх аукціонах 9 лютого середньозважена дохідність по річним паперам становила 11,15%, а по 6-місячним - 9,89% річних.
Для купівлі держоблігацій нерезиденти заводять в Україну іноземну валюту, збільшення обсягів надходження якої тисне на курс гривні. За даними НБУ, з грудня українська національна валюта зміцніла на 2,56% до 27,76 грн за долар.
Більше, ніж нерезиденти, держоблігації купували банки і юридичні особи. Їхні портфелі зросли на 62,7 млрд грн та 27,6 млрд грн відповідно. Фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в облігації на 4,1 млрд грн, водночас, портфель НБУ зменшився на 2,5 млрд грн.
Нагадаємо, що потенціал ринку "зелених" облігацій в Україні оцінюють в $36 мільярдів
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