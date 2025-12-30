Мінфін у 2025 році залучив $52,4 млрд зовнішнього фінансування

2025 року Україна залучила $52,4 млрд зовнішнього фінансування, із яких понад 70% – коштом доходів від заморожених активів росії.

Міжнародна підтримка дала змогу в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму, наголосили в Мінфіні. Також запевнили, що всі внутрішні фінансові ресурси спрямували на безпеку й оборону.

$37,9 млрд надійшло в межах ініціативи країн "Великої сімки" Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA loans, Надзвичайні позики для прискорення зростання доходів для України). Це умовні боргові зобов'язання, які погашають коштом доходів від заморожених російських активів. Загальний обсяг програми RA loans – $50 млрд на 2025–2026 роки. ЄС уже переказав свою частку в повному обсязі – €18,1 млрд, решту коштів планують залучити наступного року.

У межах фінансового інструменту Ukraine Facility Європейський союз передав Україні $12,1 млрд, із яких $11,5 млрд – кредити, а $668 млн – гранти. ЄС залишається найбільшим донором фінансової допомоги, наголосили в Мінфіні.

Також унаслідок двох успішних переглядів програми МВФ Extended Fund Facility Україна залучила $912 млн. Загалом за цією програмою вже надійшло $10,6 млрд. Також Україна і МВФ досягли згоди на рівні експертів щодо нової програми EFF на 2026–2029 роки. Угода передбачає фінансування для України в розмірі $8,1 млрд. Нову програму виконавча рада МВФ планує затвердити 2026 року.

Окрім того, до держбюджету надійшло $733 млн від Світового банку на проєкти у сфері охорони здоров'я, освіти, підтримки приватного сектору й публічних фінансів. У межах цих програм Японія надала $453 млн на три проєкти: DRIVE – $190 млн на підвищення стійкості дорожньої мережі й відновлення мостів, SURGE – $183 млн на створення сучасної системи управління публічними інвестиціями, RISE – $80 млн на підтримку стійкості й розвитку приватного сектору.

Від Банку розвитку Ради Європи Україні надійшло $232 млн на безперервне фінансування виплат для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії міжнародні партнери спрямували до бюджету України майже $168 млрд.