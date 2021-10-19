Мінфін очікує на рішення МВФ про розгляд другого траншу у листопаді

Міністерство фінансів очікує, що рішення Радою Міжнародного валютного фонду про виділення другого траншу та про продовження програми до кінця червня 2022 року буде розглянуте у листопаді 2021 року.

Фото: rian.com.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці. "Для України МВФ є одним із ключових партнерів у проведенні реформ та забезпеченні макроекономічної стабільності країни. Ми очікуємо, що рішення Радою МВФ про виділення другого траншу та про продовження програми до кінця червня 2022 року буде розглянуто вже цього листопада", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко. Міністр привітав досягнення на робочому рівні рішення про завершення першого перегляду програми "Стенд-бай". Читайте також: В МВФ розповіли, на чому зосередиться місія в Україні

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