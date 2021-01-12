Мінфін продав держоблігацій на 12,7 мільярдів, підвищивши ставки

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували шість випусків цінних паперів в гривні і один випуск в іноземній валюті (євро).

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"Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 6 років. Строк обігу облігацій, запропонованих у євро, становить 6 місяців.

Найбільший попит був зосереджений на 6-місячних гривневих паперах. Всього від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 11 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 10,7% (+15 б.п.), 1-річних ОВДП – 11,65% (+1 б.п.), 1,5-річних - 11,65% (+8 б.п.), 2-річних – 12,55% (+8 б.п.), 3-річних - 12,85%, а 6-річних - 13,25%.

Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили €56 млн. Середньозважена ставка дохідності за 6-місячними ОВДП в євро склала 2,35%.