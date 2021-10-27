Мінфін продав держоблігацій на понад 17 мільярдів
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, пише "Економічна правда".
Інвесторам запропонували 6 випусків цінних паперів у гривні і один випуск - у доларах США.
Фото: Мінфін
Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 6 років.
Строк обігу облігацій запропонованих у доларах США становить 1 рік.
"Найбільший попит серед гривневих інструментів був зосереджений на 1-річних, 2-річних та 6-річних паперах. Всього від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 6,8 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
При цьому, середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 9,5%, 1-річних ОВДП - 11,50%, 1,5-річних - 11,57%, 2-річних - 12,46%, 3-річних - 12,56%, 6-річних - 13,10%.
А від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили 395 млн дол. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США склала 3,70%.
Нагадаємо, що Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
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