Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Мінфін продав гривневих ОВДП майже на 2 мільярди

Зазначається, що інвесторам запропонували три випуски державних цінних паперів в національній валюті зі строком обігу 3 місяці, 1 та 3 роки
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 3 листопада Мінфін залучив до держбюджету 1,955 млрд грн.
Мінфін продав гривневих ОВДП майже на 2 мільярди Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє прес-служба міністерства у Facebook, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що інвесторам запропонували три випуски державних цінних паперів в національній валюті зі строком обігу 3 місяці, 1 та 3 роки. 

"Найбільший попит був зосереджений на 3-місячних ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 1952 млн гривень. Середньозважена ставка дохідності за тримісячними ОВДП склала 7,5%.

Мінфін не задовольнив попит на 1-річні та 3-річні ОВДП за ставками, вищими, ніж на попередніх аукціонах. Від розміщення гривневих 3-річних паперів до державного бюджету було залучено 3 млн грн, середньозважена ставка дохідності при цьому залишилась незмінною - 10,95%. За однорічними ОВДП аукціон не відбувся", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Глава Мінфіну назвав неадекватною інфляцію понад 10%

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2020 11:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Який бізнес під час кризи сплачував менше податків, який - більше

Який бізнес під час кризи сплачував менше податків, який - більше

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.