Мінфін продав облігацій на більш, ніж вісім мільярдів

Під час аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики 4 червня Міністерство фінансів України залучило 8,4 мільярда гривень

Там зазначають, що державні облігації продавали у гривні, доларах та євро. Гривневих облігацій продали на 1,8 мільярда гривень.

До бюджету залучили 205,5 мільйона доларів та 35,3 мільйона євро, інформують у "Громадське".

За даними Мінфіну, ставки за гривневими облігаціями зросли до 18,5% річних, валютні цінні папери продавали за ставками 7,25-7,75% річних у доларах та 4,6% річних у євро.

Раніше у Мінфіні повідомляли, що ставки за державними облігаціями впали до 17,88% річних у гривні. Це сталось одразу після інавгурації Володимира Зеленського.

16 травня у Мінфіні повідомляли, що відсоткові ставки за довгостроковим державним боргом зменшилися до 16% річних.

Від початку року уряд позичив в українців вже 87,3 мільярда гривень. За даними Міністерства фінансів України, на початку лютого 2019 року державний борг складав 78,25 мільярда доларів.

У травні 2019 року державний борг України вперше з 2014 року став меншим за 60% ВВП.

В першому кварталі 2019 року український уряд витрачав по 42 мільярди гривень на обслуговування боргів. Водночас Україна додатково позичила 113 мільярдів гривень.

Також, за даними Мінфіну, обсяг виплат за державним боргом до кінця 2019 року зріс на 15,3 мільярда гривень. Загалом за рік уряд має виплатити 461 мільярд гривень.

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