Мінфін США допускає нові санкції проти росії на тлі переговорів щодо України

06 лютого 2026, 09:37
За словами глави Мінфіну США, санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових гігантів допомогли залучити рф до мирних переговорів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у четвер, 5 лютого, заявив, що подальші американські санкції проти росії залежатимуть від перебігу переговорів, спрямованих на припинення війни рф проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Бессент, який у суботу, 31 січня, брав участь у переговорах з російськими чиновниками, разом із посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у Маямі, сказав, що розгляне можливість запровадження нових санкцій проти російського тіньового флоту — кроку, якого Трамп не робив з моменту повернення на посаду в січні 2025 року.

"Я візьму це до уваги. Побачимо, як розвиватимуться мирні переговори", — заявив міністр фінансів на слуханнях у комітеті з банківських питань Сенату.

За його словами, санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових гігантів "Роснєфть" і "Лукойл" допомогли залучити росію до мирних переговорів.

На запитання про те, яку роль Кушнер відіграє в переговорах з рф, Бессент відповів, що, на його думку, зять Трампа виступає в ролі спецпосланця й посередника в переговорах. Сенатор-демократ Енді Кім сказав, що участь членів сім'ї Трампа, які не обіймають офіційних посад, може спричинити конфлікт інтересів.

5 лютого в Абу-Дабі завершилися дводенні переговори, спрямовані на припинення війни рф проти України, в яких брали участь українська, американська та російська делегації. 

санкціі проти росіївійнаСШАпереговориСкотт Бессент

