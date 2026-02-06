Мінфін США допускає нові санкції проти росії на тлі переговорів щодо України

За словами глави Мінфіну США, санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових гігантів допомогли залучити рф до мирних переговорів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у четвер, 5 лютого, заявив, що подальші американські санкції проти росії залежатимуть від перебігу переговорів, спрямованих на припинення війни рф проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Бессент, який у суботу, 31 січня, брав участь у переговорах з російськими чиновниками, разом із посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у Маямі, сказав, що розгляне можливість запровадження нових санкцій проти російського тіньового флоту — кроку, якого Трамп не робив з моменту повернення на посаду в січні 2025 року.

"Я візьму це до уваги. Побачимо, як розвиватимуться мирні переговори", — заявив міністр фінансів на слуханнях у комітеті з банківських питань Сенату.

За його словами, санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових гігантів "Роснєфть" і "Лукойл" допомогли залучити росію до мирних переговорів.

На запитання про те, яку роль Кушнер відіграє в переговорах з рф, Бессент відповів, що, на його думку, зять Трампа виступає в ролі спецпосланця й посередника в переговорах. Сенатор-демократ Енді Кім сказав, що участь членів сім'ї Трампа, які не обіймають офіційних посад, може спричинити конфлікт інтересів.

5 лютого в Абу-Дабі завершилися дводенні переговори, спрямовані на припинення війни рф проти України, в яких брали участь українська, американська та російська делегації.