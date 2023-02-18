Мінфін США зацікавився діяльністю Raiffeisen в росії — Reuters

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США розпочало перевірку банківської групи Raiffeisen Bank International щодо її бізнесу, пов’язаного з рф.

Управління звернувся до Raiffeisen з проханням надати деталі своєї діяльності в росії, Україні та Сирії, включно з транзакціями та діяльністю певних клієнтів.

Про це повідомляє Reuters.

Американське відомство попросило відповісти до кінця місяця, проте юристи Raiffeisen Bank International домовилися про продовження цих строків, зобов’язавшись відповісти на запит трьома частинами інформації, які надішлють на початку квітня, у травні та червні.

Raiffeisen повідомив Reuters: “повністю співпрацює з Управлінням і розуміє, що запит не був викликаний конкретною транзакцією чи бізнесом, а перевіркою процесів щодо дотримання санкційного режиму”.

Раніше Raiffeisen не був санкціонований Заходом, але січневий інформаційний запит від OFAC викликає занепокоєння європейських фінансових регуляторів, відповідальних за нагляд за банком, оскільки це може призвести до санкцій проти банку.

Raiffeisen Bank International глибоко вкорінений у російську фінансову систему і є одним із двох іноземних банків у списку Центробанку росії “системно важливих кредитних установ”.

Тиждень тому стало відомо, що банк Raiffeisen, за 11 місяців збільшила прибуток в рф на 313%.