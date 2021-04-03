Мінфін запевняє: соцвиплати не припинять попри паузу в співпраці з МВФ

З грудня до лютого в Україні працювала оціночна місія МВФ щодо перегляду програми

У Міністерстві фінансів попри паузи у відносинах з Міжнародним валютним фондом не розглядають варіанти, при яких доведеться зупиняти будь-які соціальні виплати.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

"Програма з МВФ нам потрібна, щоб забезпечити джерела покриття зовнішніх запозичень. При цьому ми не розглядаємо варіанти, при яких доведеться зупиняти будь-які соціальні виплати. Навіть теоретично це виключено", - сказав Марченко.

Він нагадав, що з грудня до лютого в Україні працювала оціночна місія МВФ щодо перегляду програми.

"Ми досі погоджуємо параметри майбутніх зобов'язань і виконання існуючих параметрів. У нас триває нормальна дискусія з ключових питань. Ніяких критичних акцентів з жодного питання немає. Зазначу, що онлайн-місія має певну специфіку. Думаю, в форматі офлайн ми б за два тижні постійної комунікації з експертами знайшли рішення швидше, ніж через монітор. Але ми продовжуємо роботу", - зауважив Марченко.

Міністр зазначив, що мова йде про переформатування діючої програми щодо оцінок і зобов'язань.

"Потрібно почати працювати над текстом Меморандуму і отримати Staff-Level Agreement – схвалену угоду на рівні персоналу. І далі виконувати умови перегляду програми. Зізнаюся, в грудні наші очікування були більш оптимістичними. Тоді було менше питань, які потребують рішень. Сьогодні у зв'язку з ситуацією на енергетичних ринках виникли додаткові аспекти, які вимагають узгодження з місією МВФ", - сказав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня 2020 року МВФ та український уряд досягли попередньої домовленості щодо запуску нової програми кредитування для України в режимі Stand-By. Домовленість передбачає виділення 5 млрд дол. та розрахована на 18 місяців.

При цьому у фонді підкреслили, що програма допоможе Україні ефективно подолати наслідки коронавірусної кризи в економіці та у сфері охорони здоров'я.

У період з грудня минулого року по 13 лютого нинішнього МВФ проводив перегляд програми Stand-by, однак угоди на рівні персоналу досягнуто не було. Україна, зі свого боку, пообіцяла вжити необхідних заходів для завершення перегляду програми МВФ.

Читайте також: Україна очікує понад 2 мільярди доларів від МВФ цьогоріч