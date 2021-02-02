Україна очікує понад 2 мільярди доларів від МВФ цьогоріч

Україна у 2021 році очікує отримати три транші від МВФ на загальну суму 2,2 мільярда доларів.

Про це голова НБУ Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю Reuters, пише "Економічна правда".

"Ми очікуємо три транші, по 0,5 мільярда SDR кожен, на загальну суму близько 2,2 мільярда доларів цього року, а решту грошей у 2022 році", - сказав Шевченко.

У червні минулого року МВФ затвердив програму на 5 мільярдів доларів на підтримку української економіки у зв’язку з пандемією коронавірусу.

"Робота місії триває ... За результатами цього тижня стане більш зрозуміло, яких домовленостей ми досягаємо", - відповів Шевченко на запитання, чи може Київ очікувати отримання грошей до кінця першого кварталу.

За його словами, регулятор виконує зобов'язання МВФ та послаблює занепокоєння щодо незалежності НБУ, які виникли після відставки Якова Смолія минулого року. Шевченко також зазначив необхідність прийняття низки законопроєктів, що дозволять залучати більшу кількість позик.

Також він розповів, що уряд хоче випустити євробонди на суму 2,4 мільярда у 2021 році. Центральний банк очікує, що іноземні інвестори принесуть близько 1 мільярда доларів завдяки купівлі держоблігацій цьогоріч.

У січні Нацбанк залишив незмінною ключову відсоткову ставку на історично низькому рівні 6%.

"Ми хотіли б, щоб усі учасники ринку чітко знали, що ми негайно зреагуємо, якщо побачимо подальше посилення фундаментального інфляційного тиску ... Темп буде змінено".

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