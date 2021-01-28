Отримання Україною траншу від МВФ у січні-березні малоймовірне - прогноз JP Morgan
У разі зняття обмежень цін на газ у квітні МВФ може перерахувати кошти у другому кварталі цього року, повідомляє "Економічна правда".
"Ми зберігаємо нейтральну позицію щодо локальних активів, оскільки очікується ослаблення фундаментальної підтримки, а також через невизначеність щодо термінів отримання траншу МВФ", - йдеться також у звіті JP Morgan.
Аналітики очікують або надходження 1,4 млрд доларів у другому кварталі 2021 року, або два транші по 0,7 млрд доларів - у другому і третьому кварталах, або укладення угоди про нову програму.
"При цьому аналітики JP Morgan зазначають: Україна найбільше постраждала від коронакризи порівняно з іншими країнами. Серед причин інвестбанк наводить затримку реформ і відсутність співпраці з МВФ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Шмигаль розповів, як у МВФ реагують на фіксований тариф на газ
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