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Отримання Україною траншу від МВФ у січні-березні малоймовірне - прогноз JP Morgan

Аналітики очікують або надходження 1,4 млрд доларів у другому кварталі 2021 року, або два транші по 0,7 млрд доларів
Аналітики інвестбанку JP Morgan очікують, що staff-level agreement між Україною і МВФ може бути укладений за підсумками місії Фонду у січні, але виплата коштів у січні-березні цього року малоймовірна.
Отримання Україною траншу від МВФ у січні-березні малоймовірне - прогноз JP Morgan Фото: Укрінформ

У  разі зняття обмежень цін на газ у квітні МВФ може перерахувати кошти у другому кварталі цього року, повідомляє "Економічна правда".

"Ми зберігаємо нейтральну позицію щодо локальних активів, оскільки очікується ослаблення фундаментальної підтримки, а також через невизначеність щодо термінів отримання траншу МВФ", - йдеться також у звіті JP Morgan.

Аналітики очікують або надходження 1,4 млрд доларів у другому кварталі 2021 року, або два транші по 0,7 млрд доларів - у другому і третьому кварталах, або укладення угоди про нову програму.

"При цьому аналітики JP Morgan зазначають: Україна найбільше постраждала від коронакризи порівняно з іншими країнами. Серед причин інвестбанк наводить затримку реформ і відсутність співпраці з МВФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Шмигаль розповів, як у МВФ реагують на фіксований тариф на газ

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28 01 2021 13:55
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