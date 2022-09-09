Мінфін запропонував заморозити мінімальну зарплату на наступний рік

В умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави

Міністерство фінансів закладає у проєкт державного бюджету на 2023 рік мінімальну зарплату на рівні грудня поточного року – 6700 гривень.

Про це заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев повідомив під час онлайн-зустрічі з представниками профспілок, роботодавців, Мінсоцполітики та Мінекономіки, інформує пресслужба Мінфіну.

"Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року", – сказав чиновник.

Він наголосив, що в умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

"У наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам", – пообіцяв представник Мінфіну.

Єрмоличев запевнив, що медицина залишається пріоритетом фінансування на наступний рік.

"Наразі ми дискутуємо із Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Тому планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені", ‒ сказав чиновник.

Як раніше повідомляв iPress, згідно з даними Державної казначейської служби, у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,6 млрд гривень.