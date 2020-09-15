Мінімальна пенсія зросте в 2021 році на 165 гривень

Пенсії будуть рости трохи швидше інфляції

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.

Про це йдеться в проекті держбюджету, оприлюдненому на сайті Верховної ради, передає РБК - Україна.

Згідно з документом, перше підвищення заплановано на 1 липня, коли мінімальна пенсія зросте на 4,8% до 1854 грн, друге - 1 грудня, коли вона підніметься на 4,3% до 1934 грн.

Закон України про Державний бюджет України на 2021 рік можна переглянути тут.

Нагадаємо, що в Україні планують запустити повноцінну роботу електронних трудових книжок. Відповідний законопроект №3623 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" Верховна рада прийняла за основу.